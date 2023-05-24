путін знайшов новий аргумент для лукашенка та знову спробує втягнути його у війну

путіну необхідно затягнути нових учасників у свою антизахідну коаліцію

Президент росії володимир путін, який остаточно забрехався в спробах пояснити, навіщо він почав жорстоку та невигідну для самої ж рф війну, знову спробує втягнути в неї самопроголошеного главу білорусі олександра лукашенка. Глава кремля не хоче одноосібно нести відповідальність за свою агресію.

Таку думку "Телеграфу" висловив політичний аналітик Олег Лісний.

"Путін у черговий раз спробує протиснути лукашенка на участь у війні, яка очевидно виходить з-під контролю. Главі кремля необхідно затягнути нових учасників у цю антизахідну коаліцію, щоб відповідальність за злочин агресії не була пов'язана виключно з його ім'ям", — зазначив він.

Політолог додав, що одним з аргументів для лукашенка може стати те, що на боці України воює набагато більше білорусів, аніж росіян. І якщо останнім вдалося влаштувати такий переполох у Бєлгороді, лукашенку варто задуматися, чого тоді можна очікувати у межуючих з Україною білоруських регіонах. Проте реакція білоруського диктатора на це може бути різно.

"Водночас, поки що незрозуміло, як лукашенко відреагує на таку загрозу — стане "білим і пухнастим", щоб не провокувати опозицію та радикально налаштованих земляків на службі у ЗСУ, чи навпаки — піде на поводу у путіна і почне захищатися усіма можливими способами", – пояснив Олег Лісний.

Детальніше читайте в статті "Телеграфа": Загравання із Заходом чи зрада путіна: які сигнали лукашенко подає помилуванням опозиційного журналіста