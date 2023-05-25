Вже почалося: лукашенко зробив тривожну заяву щодо ядерної зброї в Білорусі

олександр лукашенко не зміг відповісти, чи прибули вже ядерні боєголовки до Білорусі чи ще в дорозі

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що росія розпочала процес переміщення ядерних боєприпасів на територію Республіки.

Про це лукашенко повідомив журналістам під час саміту ЄАЕС у росії, передає Telegram-канал "Пул Першого". Він заявив, що усні домовленості, яких було досягнуто раніше, тепер втілюються в життя.

Журналісти запитали у самопроголошеного білоруського президента про те, чим закінчився їхній діалог із путіним щодо переміщення ядерної зброї з росії до Білорусі. Той відповів, що процес запущено.

"Прийнято рішення у розвиток того, що сказано було усно. Треба було підготувати там і місця зберігання, і таке інше. Ми все це зробили. Тому почалося переміщення ядерних боєприпасів. Вже почалося", — сказав лукашенко.

Однак він не зміг дати чіткої відповіді на запитання, чи ядерна зброя прибула вже до Білорусі. Самопроголошений глава держави віджартувався, що повернеться до країни і все перевірить. На питання про те, чи не боїться він наслідків такого кроку від Польщі, лукашенко закликав не переживати з цього приводу і заявив, що зможе забезпечити безпеку зберігання ядерної зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков назвав слова про розміщення ядерної зброї "просто заявою". За його словами, Білорусь не робила нічого в практичному сенсі для того, щоб прийняти ядерну зброю від росії. Важливо відзначити, що низка країн, у тому числі Франція та Китай, засудили переміщення ядерної зброї за межі певних країн.