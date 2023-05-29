росія "подарувала" Білорусі ще один комплекс С-400: де його розмістили (фото)

Комплекс буде готовий до використання найближчим часом

Російські окупанти збільшують кількість ЗРК С-400 в Білорусі. Його розмістили у військовій частині в Мінській області.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн". Ешелон помітили в районе Колосово, а після він прибув до 25-го арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 25819), що знаходиться біля селища Новоколосове. Заступити на бойове чергування він має найближчим часом.

Новоколосове на карті

С-400 у військовій частині - приблизне розташування

Від приблизного місця розташування комплексу до українського кордону трохи більше 200 км по прямій. З такої зброї українську територію вже обстрілювали з Білорусі, зокрема гатили по Києву 14 січня. Модифікація ракет, які тоді використовував ворог здатна уражати цілі на відстані до 230 км. Зазначимо, дальність ураження при використанні комплексів ППО по наземних цілях залежить від типу ракет.

С-400 - комплекс, що складається з кількох складників

Однак російський ЗРК С-400 призначений першочергово для знищення повітряних цілей. Окупанти використовують їх не за призначенням, аби "кошмарити" населення прифронтових територій.

Раніше "Телеграф" розповідав про ядерні гойдалки з боку Білорусі, де російські окупанти зажадали розмістити ядерну зброю. Самопроголошений білоруський лідер навіть не зміг відповісти, чи вже прибули боєприпаси, однак заявив, що процес запущено.