"Єдина наша помилка": лукашенко зробив цинічну заяву щодо України

У лукашенка нове загострення — він видав нові перли про війну в Україні

Президент Білорусі олександр лукашенко, який нещодавно мав проблеми зі здоров’ям, видав порцію нових дивних заяв про російську агресію та війну в Україні.

Під час засідання Ради керівників органів безпеки та спецслужб СНД він заявив, що росія нібито затягнула з тим, щоб розпочати повномасштабне вторгнення, пише "БелТА".

За словами лукашенка, росіям слід було "захопити Україну відразу після Майдану". Він упевнений, що якби повномасштабна війна не розпочалася у 2022 році, то вона почалася б пізніше, але вже на більш поганих умовах для його країни та країни-агресора.

"Єдина, мабуть, наша помилка, що ми не вирішили це питання у 2014-2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності. Усі хотіли якось урегулювати мирно. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", — сказав він.

Традиційно білоруський президент у своїй промові повторював слова російського диктатора володимира путіна. Зокрема, він казав, що "не ми розпочали цю війну" і що "війна розпочалася задовго до 2014 року".

"Уявіть собі: якби в Мексиці почали знущатися з громадян США, американців? Тієї Мексики давно б уже не існувало", — сказав лукашенко, мабуть, натякаючи на "утиски" росіян в Україні.

Також президент РБ вважає, що в Європі готуються до силової зміни влади у його країні.

"Бойовики готуються в Україні, вони обкатуються на фронті. Дехто гине там з-поміж утікачів білорусів. Готуються загони у Польщі, Литві, Чехії для того, щоб у потрібний момент перекинути до Білорусі. І це вже не 2020 рік, коли дівчата ходили в білих коротких спідничках із квіточками на демонстрації. Люди вже готові прийти сюди зі зброєю в руках. Тому нам доводиться багато уваги приділяти захисту наших рубежів", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що лукашенко зробив тривожну заяву про ядерну зброю у Білорусі.