Лукашенко зробив безглузду заяву про підрив Каховської ГЕС

лукашенко повторив фейки, які розповсюджує росія

Кремлівський прихвостень олександр лукашенко слідом за своїми "старшими братами" з москви звинуватив у підриві Каховської ГЕС Україну. Свою версію він аргументував прислів’ям.

Про це повідомляє видання "Медуза".

Так, білоруський диктатор заявив, що Україна нібито здійснила підрив Каховської ГЕС, бо "на злодії й шапка горить". Мовляв, саме нашій країні це було вигідно, щоб приховати "втрати України в контрнаступі".

"Ви, напевно, здогадуєтеся, хто підірвав Каховську ГЕС. Кажуть, на злодії і шапка горить. Хто першим про це закричав? Зрозуміло, що українській стороні треба було приховати три дні контрнаступу, де майже дві сотні бронемашин було знищено і більше двох тисяч людей загинули", — каже лукашенко.

Звідки у білоруського диктатора дані про втрати він не пояснив. Але очевидно, що лукашенко просто повторив фейки, які поширює росія. Та, нагадаємо, контрнаступ України вже "перемогла", та ще й із мінімальними втратами. А щоб у росіян не було сумнівів у правдивості сказаного, опублікувала відео знищення "Леопардів", які, до речі, виявилися тракторами.

Також лукашенко приплів до своєї брехні США.

"Зобов’язаний віддати їм належне. Вони відразу сказали: "Ми поки не можемо сказати, хто це зробив. Ми повинні розібратися". Подумайте, чого б це?" — додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США назвали винних у підриві Каховської ГЕС.

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