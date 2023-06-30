лукашенко натякнув на застосування ядерної зброї: "координати вже нанесені"

Диктатор знову заговорив про ядерну зброю

Білоруський диктатор олександр лукашенко видав чергову порцію ядерного шантажу, але звалив провину за загострення ситуації у світі на "західних політиків".

Як передає "Хартія 97", лукашенко під час виступу у Палаці Республіки заявив, що на Заході бояться "авторитету, самостійності та сили" Білорусі.

При цьому він заявив, що Білорусь та Європа можуть бути корисними один одному у всіх сферах. Втім, відразу після цього диктатор звинуватив західних політиків у тому, що вони "кладуть голову Європи на ядерну гільйотину".

"Зараз стало модно говорити про центри ухвалення рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко і ясно визначені та затверджені мною на військових картах", — заявив Лукашенко.

Також диктатор заявив, що у разі загрози незалежності та територіальної цілісності Білорусі, він разом із російським колегою володимиром путіним без роздумів "дадуть адекватну відповідь".

"Не випробовуйте наш слов’янський терпець і свою долю", — заявив він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно лукашенко заявляв, що Білорусь хоче отримати можливість самостійно розпоряджатися російською ядерною зброєю, яка буде розміщена на її території. Крім того, там уже проводять роботи зі створення механізму його застосування.