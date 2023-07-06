Усіх окупантів навчили? У Білорусі почали зносити військові табори для росіян (супутникові знімки)

Експерти розглядають два сценарії цієї ситуації

На полігонах у Білорусі почали демонтувати одразу кілька великих таборів для навчання російських військових. Є декілька версій того, що відбувається.

Про це пише білоруська служба Радіо Свобода на основі аналізу супутникових знімків Planet Labs.

Йдеться про такі полігони: "Лепельський" у Вітебській області, "Репища" під Осиповичами та "Обуз-Лісновський" під Барановичами. Згортати табори, судячи зі знімків, почали одночасно — у понеділок, 3 липня, коли у Білорусі відзначали День незалежності.

Варто зазначити, що наметові табори на Лепельському та Обуз-Ліснівському полігонах були облаштовані для навчання кількох тисяч людей ще у жовтні 2022 року, незабаром після оголошеної у росії мобілізації.

А полігон Репище російські військові використали ще до початку повномасштабного вторгнення, а з осені 2022 року там були розгорнуті табори.

Деякі експерти розповіли виданню, що розглядається кілька версій того, що відбувається. Згідно з однією з них, у росії вже вистачає ресурсів, щоб проводити підготовку на своїй території. Друга версія полягає в тому, що ці табори були частиною "інформаційної кампанії", спрямованої на створення та підтримку видимості загрози нападу на Україну з боку Білорусі. Необхідність у цьому могла відпасти після переведення до Білорусі найманців ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Білорусі для розміщення найманців ПВК "Вагнера" почали будувати табори. Один із них, як уже відомо, буде розташований поблизу міста Осиповичі.