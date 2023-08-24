У Білорусі оголосили масштабні навчання ОДКБ біля кордонів ЄС: коли розпочинаються

Ті, хто бере участь у навчаннях, прибудуть до Білорусі у п’ятницю, 25 серпня

На території Білорусі на початку осені відбуватимуться оперативно-стратегічні навчання "Бойове братство-2023". Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості Брестської, Гродненської та Мінської областей.

Проведення планових навчання у РБ заплановано з 1 по 6 вересня. Відповідну інформацію було опубліковано у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі у четвер, 24 серпня.

"У загальному задумі вчення "Бойове братство-2023" сплановано спільні та спеціальні навчання, що об’єднують підготовку різних компонентів Військ (Колективних сил) ОДКБ", — йдеться у повідомленні.

У цьому випадку йдеться про:

спільні навчання з Колективними силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023" з відпрацюванням завдань із застосування сил та засобів системи колективної безпеки;

спеціальному навчанні із силами та засобами розвідки збройних сил держав-членів ОДКБ "Пошук-2023";

спецнавчання зі спільним формуванням радіаційного, хімічного, біологічного захисту;

спецнавчання із силами та засобами матеріально-технічного забезпечення Військ (Колективних сил) ОДКБ "Ешелон-2023".

Зазначається, що для проведення навчань будуть задіяні ділянки Брестської, Гродненської та Мінської областей. Ті, хто бере участь у навчаннях, прибудуть до Білорусі у п’ятницю, 25 серпня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Латвія, Литва та Польща планують закрити кордони з Білоруссю. Причиною таких обговорень став наплив нелегальних мігрантів.