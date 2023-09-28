У країні-сусідці України знову знайшли уламки російської ракети (фото)

Населений пункт, де виявили уламки, знаходиться менш ніж за 40 км від кордону з Україною

В озері Хабовець біля села Фирледени у Молдові виявили уламки ракети. Місцева влада підтвердила цю інформацію, і зараз фахівці працюють над встановленням типу та походження цієї знахідки.

Інформацію про це повідомили у четвер, 28 вересня, у Міністерстві внутрішніх справ Молдови. За словами відомства, для захисту місцевого населення від небезпеки на місці події запроваджено спеціальні заходи.

"Міністерство внутрішніх справ вжило спеціальних заходів з охорони озера Хабовець в Аненій-Нойському районі після виявлення залишків ракети, виявлених день тому, з підозрами, що вибуховий компонент ракети міг перебувати на дні озера", — йдеться в повідомленні.

На місці аналізують оптимальне рішення видалення вибухової речовини. Фахівці-гідротехніки зливають воду з озера, щоб полегшити втручання піротехніків.

У відомстві також уточнили, що для населення немає жодної небезпеки, оскільки район ізольований. Найближчі житлові будинки знаходяться за 1 кілометр від небезпечної зони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 грудня 2022 року російські окупанти обстріляли українські міста й одна з ракет впала на території Молдови, неподалік міста Бричани.

Потім 16 лютого поточного року на території Молдови виявили ракету, яка, ймовірно, могла впасти під час нічного ракетного удару росії по Україні.

Також у листопаді 2022 року під час масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснювали по Україні, ракета впала на території Польщі. Інцидент трапився в населеному пункті Пшеводув, що знаходиться поряд із кордоном. В результаті загинули двоє людей.