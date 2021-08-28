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Не біологічна атака — розвідка США розповіла про походження COVID-19

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Не біологічна атака — розвідка США розповіла про походження COVID-19 Новина оновлена 28 серпня 2021, 09:56
Перший контакт з коронавірусом, ймовірно, стався в листопаді 2019

Американська розвідка висунула дві основні гіпотези.

Вірус COVID-19, який вражає все більше українців, не є цілеспрямованою біологічною зброєю.

Про це стали відомо з результату звіту Офісу директора Національної розвідки США.

Також там зазначено, що офіційна влада Китаю не знала заздалегідь про спалах коронавірусу. Після аналізу всіх наявних даних розвідки вдалося виділити дві основні версії походження коронавірусу:

  • природний контакт з інфікованим тваринам
  • інцидент, пов’язаний з лабораторією.

Для того, щоб дати точну відповідь, аналітикам потрібні документи і дані від Китаю, в тому числі й відомості по лабораторіях в Ухані, які могли б працювати з вірусом SARSCoV-2 або близьким йому за будовою.

"Агентствам не вистачає клінічних зразків або повного розуміння епідеміологічних даних про самих ранніх випадках COVID-19. Якщо ми зможемо отримати інформацію про найбільш ранні випадки, це може змінити нашу оцінку гіпотез", — йдеться у звіті.

Наразі Пекін відмовляється надати необхідні дані.

Раніше "Телеграф" писав, що китайці не пустили експертів ВООЗ в Ухань для розслідування походження вірусу.

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