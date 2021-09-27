Уколовся втретє: Байден в прямому ефірі отримав бустерну дозу вакцини від COVID-19 (відео)

Вакцинація пройшла в прямому ефірі.

Президент США Джо Байден отримав третю дозу вакцини проти COVID-19. Щеплення засобом Pfizer зробили прямо в Білому домі.

Про це пише The Guardian.

Ролик про те, як Байден отримує укол показували по телебаченню в прямому ефірі, а поки медпрацівник проводив підготовку, президент США говорив з журналістами й відповів на їхні запитання.

Він заявив, що зараз важливо вакцинувати якомога більше людей і додав, що "бустерна доза важлива".

Втім, варто зазначити, що тема "бустерних доз" є вкрай суперечливою у світі. Зокрема ВООЗ пропонує ввести заборону на третє щеплення, оскільки це ускладнить ситуацію з вакцинацією в бідних країнах.

Фахівці Управління по саннагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) і Центру по контролю і протидії захворюванням США (CDC) теж не схвалили масову практику "бустерних доз", встановивши невеликий перелік категорій населення, кому її можна отримати.

Сюди потрапили люди старше 65 років і повнолітні громадяни, які мають високі шанси на важке протікання хвороби або щодня ризикують інфікуватися.

В цілому, як повідомляє видання, експерти вважають, що третя доза не дасть помітного ефекту на розвиток пандемії, замість цього вони вказують на необхідність вакцинації ще не щеплених людей.