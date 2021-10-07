Вакцинація майбутніх мам — в США рекомендують робити щеплення від коронавірусу вагітним

Вакцинація вагітної жінки може врятувати життя не тільки їй, але і майбутній дитині.

Коронавірус під час вагітності на 59% підвищує ризик народити дитину раніше терміну. Про це свідчать дані нового дослідження, проведеного в США. При цьому медики стверджують — вакцинація вагітних необхідна.

Про це повідомляє Scientificamerican.

Серед небезпек COVID-19 у вагітних не тільки потрапляння матері в реанімацію або смерть, а й на 76% більший ризик розвитку прееклампсії.

Офіційні рекомендації в США Центру по контролю і профілактиці захворювань містять пораду вакцинуватися вагітним, але серед жінок "в положенні" в США зробили щеплення тільки 32%.

Відповідно до проведених досліджень мРНК-вакцини попередньо не несуть небезпеки майбутнім матерям та їхнім дітям. Вакцинація такими препаратами майже 4 тисяч вагітних показала, що це не вплинуло на кількість викиднів, вроджених дефектів або передчасних пологів.

Дослідження також показали, що антитіла до COVID вакцинованих людей передаються їхнім дітям під час вагітності. Їх виявили в пуповинній крові через близько 13 тижнів після завершення курсу вакцинації.

Вагітні не брали участь в клінічних випробуваннях 3 фази вакцин проти COVID-19 і спочатку, Американський коледж акушерів і гінекологів рекомендував приймати рішення разом зі своїм лікарем, зваживши ризики і переваги.

Раніше "Телеграф" писав, що в ВООЗ оцінили перебіг пандемії заявивши, що світ ще в середині шляху боротьби з коронавірусом.