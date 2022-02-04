Дві медсестри заробили 1,5 мільйона доларів за вакцинації від COVID-19, яких насправді не проводили

На порушення пішли не українські "люди у білих халатах", а американські

Коли в Україні з’являлися повідомлення про підроблені ПЛР-тести, а потім і видані підроблені свідоцтва про вакцинацію, куплені хитрими громадянами, які не бажали робити щеплення від коронавірусу, багато хто вважав, що це споконвічно наш підхід до розв'язання проблеми. Мовляв, за кордоном би собі такого не дозволили, та й дисципліна там крутіша за нашу. І що ж?

Ось буквально свіжий випадок. Видання NbcNews з посиланням на окружну прокуратуру округу Саффолк повідомляє, що 49-річна Джулі ДеВуоно, власниця й оператор педіатричного медичного закладу Wild Child в Амітівіллі, і її 44-річна співробітниця Марісса Урраро, були заарештовані в четвер. Обом жінкам було пред’явлено звинувачення у підробці документів другого ступеня.

Медсестри намагалися нажитися на тих, хто не бажає робити щеплення

ДеВуоно та Урраро також звинувачуються у введенні хибної інформації в базу даних Інформаційної системи імунізації штату Нью-Йорк (NYSIIS).

Про правопорушення повідомляли американські ЗМІ

Виявлені у них бухгалтерські книги показують, що жінки, можливо, заробили понад 1,5 мільйона доларів у передбачуваній схемі.

Бухгалтерська книга з доходами медпрацівників

Не змогла пройти повз таку новину і наша співвітчизниця Ксенія Жукова, яка також працює медсестрою в цьому місті, вона перепостила її на своїй сторінці в Інстаграмі. "У Нью-Йорку затримали двох медсестер, які з листопада 2021 по січень 2022 року продавали жителям Лонг-Айленду картки вакцинації (аналог українських ковідних сертифікатів – Авт.) і вносили цю інформацію до бази даних департаменту охорони здоров’я. Вартість їхньої "послуги" була $200 за дорослого та $85 за дитину".

Ксенія регулярно знайомить своїх передплатників з роботою медиків у США

Ксенія пише, що, за попередніми даними, за такий короткий термін жінки заробили 1,5 мільйона доларів. Причому брали тільки готівку, яку правоохоронці знайшли в будинку однієї з медсестер. А попалися, коли поліцейський під прикриттям прийшов до них як пацієнт, де вони нібито проводили вакцинування, але насправді просто видавали картки.

"Загалом у нас тут скандал місцевого масштабу, їм загрожує до 7 років в’язниці, плюс їхні ліцензії будуть анульовані, і вони не зможуть більше працювати медсестрами", — резюмує дівчина.

А потім наводить приклад із власного досвіду роботи з картками вакцинації. "Чи здивована я такої новини? Взагалі ні. Я ж сама працювала на вакцинах, і тоді ще в мене були думки, що ось нам дають ці картки, які я сама від руки людям заповнювала, але по суті ніхто це ніколи не перевіряв: зробила я щеплення пацієнтові, не зробила, скільки цих карток видала? А скільки могла собі додому забрати? — міркує Ксенія. — Мені просто давали стос, і ніхто ніколи їх не рахував. Ви просто не уявляєте, скільки людей мені в той період писало, навіть тут в Інстаграм, мовляв, Ксенія, по-братськи, "заповни" мені таку картку. Я до страшенного боюся всіх цих махінацій, тому ніколи не погодилася б. Але більше, ніж впевнена, що в США подібними речами з легкістю займалися не тільки це ДВІ медсестри. Вони просто мали необережність потрапити. Ось так і живемо. Недобросовісні медпрацівники є скрізь, від країни проживання це не залежить".

Під постом нашої співвітчизниці – понад тисячу коментарів її передплатників з різних країн. Багато хто дивується необачності співробітниць медустанови, інші вважають, що у всьому провиною можливість легко "зрубати бабла", а треті виправдовують дії медсестер, вважаючи, що вони таким чином... рятують людей, яких насильно змушують вакцинуватися.

"От мені дивно, як? Як ті медсестри не боялися ось таке робити? А ще й так дешево".

"Людський фактор. Випробування грошима — одне з найскладніших".

"Круто, що зловили. Відстежити, хто отримав картки у них, буде нескладно".

"Ну в Росії таких куплених — море, і відповідальність, звичайно, мінімальна".

"Люди продовжують порушувати закон і в Китаї, де смертна кара за хабар. Жадібність — це потужний мотиватор".

Думка коментаторів посту

"А потім усі кричать, що вакцина — це "дурниця" і навіщо взагалі вакцинувати, адже і щеплені вмирають".

"Мені здається, в Росії половина вакцинованих — підроблені. Але там схема чіткіша, ампули відкривають, просто не вколюють, а виливають вміст у раковину".

"У Німеччині терапевти тим самим промишляють"

"Так, по-братерськи ти заповниш, а 7 років у в’язниці сидіти тобі, там по-братерськи за тебе вже ніхто не посидить. Я не розумію навіщо. Невже ці $ того варті?".

"Є вчинки, які просто пробивають дно. На мою думку, купувати сертифікат про вакцинацію один з них. Ну і продавати теж".

"Добре, що хоч когось покарали. Сподіваюся інші, такі ж несумлінні працівники, замисляться і припинять свою діяльність".

"А я сподіваюся, що їх відпустять, бо людей змушували робити вакцини проти їхньої волі, а вони допомагали, хоч і в такий спосіб!".

"У мене подруга 3 місяці ходила скрізь з QR кодом від курячих гомілок... Потім купила сертифікат (треба було на семінар летіти)".

Частина людей виправдовує дії медсестер

"У Європі теж підробляють, але дорожче коштує. Може, і 500 євро бути".

"Ну і добре робили, що допомогли людям не колоти цю жижу. Якби я була медсестрою, то я б це робила безплатно всім охочим. Ніхто не може змусити людину зробити вакцину, а якщо примушують, то доводиться шукати виходи. І ось знаходяться. Попит народжує пропозицію".

"Ну а я якби дізналася, то заяву б на вас накатала. І присіли б".

"Шкода, що попалися. Могли ще багато кому допомогти".

"А потім звідкись зростання захворюваності. Ось треба ж! І так, від країни нічого не залежить, все залежить від сумління та відповідальності самих людей!".

Нагадаємо, 22 листопада в Україні ухвалили рішення посилити перевірки ковід-сертифікатів, серед яких зустрічається чимало липових.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава Офісу президента Андрій Єрмак захворів на коронавірус перед важливою міжнародною зустріччю.