Шлях президента Зеленського: у Вашингтоні біля посольства росії з’явився новий дорожній знак

На підтримку Зеленського встановили вуличний знак.

Дванадцятий день Україна продовжує протистояти російській окупації. У Європі, США та інших країнах захоплюються стійкістю та мужністю українського президента Володимира Зеленського.

В окрузі Колумбія у Вашингтоні активісти встановили новий вуличний знак біля посольства росії.

Дорожній знак називається "Шлях президента Зеленського". Таким чином посольство росії знаходиться на вулиці Зеленського.

Про це повідомив фотограф та голова прогресивного руху PAC Mad Dog Клод Тейлор.

"Біля посольства росії в окрузі Колумбія… зараз воно знаходиться на шляху президента Зеленського", — підписав він пост.

Зазначимо, що у багатьох країнах на підтримку України відбулися мітинги. Люди виходять на вулиці та протестують проти війни. Активісти у Лондоні, Римі, Парижі та Цюріху закликають західні країни підтримати Україну та закрити небо над країною.

У самій росії також проходять акції протесту проти війни в сусідній країні, але путінські силовики жорстоко придушують мирні протести громадян.

Нагадаємо, що у війні, яку розпочав кривавий диктатор володимир путін, згідно з даними ООН в Україні, загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.