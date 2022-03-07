США ухвалили важливе рішення щодо відмови від російської нафти

У Конгресі хочуть заборонити імпорт російської нафти

Влада США завершує підготовку нових санкцій проти росії за вторгнення в Україну. Наразі Конгрес прагне заборонити імпорт російських енергоносіїв.

Про це повідомляє Reuters.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі у неділю, 6 березня, заявила, що палата "вивчає" закон про заборону імпорту російської нафти. Також документ передбачає розрив нормальних торговельних відносин із росією та Білоруссю.

При цьому адміністрація Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до США без участі союзників у Європі. Про це агентству Reuters повідомили дві особи, знайомі з обговоренням цього питання.

Нагадаємо, що економіка росії істотно постраждала після санкцій, запроваджених багатьма країнами та компаніями щодо країни після вторгнення в Україну.

Велика Британія, яка обіцяла знищити економіку рф, розширила список санкцій за агресію росії проти України. Тепер туди включили ще двох російських олігархів — Алішера Усманова та Ігоря Шувалова. Раніше уряд Британії ввів болючі санкції проти путіна та лаврова.