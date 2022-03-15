В Іспанії заарештували яхту російського олігарха Чемезова: чим він відомий

В Іспанії заарештували яхту російського олігарха Чемезова

Влада Іспанії затримала яхту російського олігарха, голови "Ростеху", Сергія Чемезова.

Про це повідомляє Zona.media з посиланням на постанову служби.

За даними видання, яхта прибула до порту Барселони з Монако на початку лютого. 1 березня судно залишалося в Барселоні.

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Судно зупинили 14 березня, коли воно намагалося залишити порт.

За словами прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, вартість розкішної 85-метрової яхти Valerie — 140 млн доларів.

За даними Pandora Papers, яхта ходить під прапором Сент-Вінсента та Гренадіна. Судно зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію із Британських Віргінських островів.

Яхта Valerie

Хто такий Сергій Чемезов

Сергій Чемезов – російський політик, економіст. Генеральний директор корпорації "Ростех". З 1980 року працював в експериментально-промисловому об’єднанні "Луч", з 1983 по 1988 рік очолював представництво об’єднання "Луч" у ГДР, де познайомився з путіним.

Сергій Чемезов

У 2007 році вся громадськість знала, що Чемезов друг путіна. Більше того, його називали можливим наступником путіна, який заявляв, що не піде на третій термін.

2014 року після анексії Криму та війни з Україною Чемезова включили до санкційних списків ЄС та США. 18 червня 2021 року РНБО ввела санкції проти Чемезова.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції.

Щодо російських політиків, олігархів та членів їхніх сімей запроваджуються персональні санкції.

У підсанкційний список потрапили такі відомі російські олігархи як Усманов та Шувалов.