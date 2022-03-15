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"Це може вас здивувати": у США з іронією відповіли на "безпрецедентні" санкції росії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Джен Псакі Новина оновлена 15 березня 2022, 21:25
Джен Псакі

росія ввела персональні санкції щодо американських чиновників.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росія запровадила санкції проти дюжини американських державних діячів. У США лише посміялися з цього.

Відповідна заява прессекретаря Білого дому Джен Псакі доступна у Twitter.

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Псакі довелося із серйозним виразом обличчя обговорювати санкції рф щодо президента США, які зокрема забороняють Джо Байдену перетинати кордон росії. Джен зазначила, що жоден з американських чиновників, проти яких рф ввела обмеження, не планує подорожувати росією, а також не має там банківських рахунків.

"Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібен доступ", — сказала Псакі у відповідь на запитання журналіста.

Нагадаємо, 15 березня росія ввела санкції проти 13 державних діячів США за "русофобський курс". У мережі лише висміяли дані обмеження, які були відповіддю на безпрецедентні санкції США щодо рф. До речі, в Кремлі заявили, що поповнюватимуть санкційні списки "русофобами" надалі.

Теги:
#Україна #США #Дженніфер Псакі #Війна з Росією
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