"Це може вас здивувати": у США з іронією відповіли на "безпрецедентні" санкції росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2904
росія ввела персональні санкції щодо американських чиновників.
У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росія запровадила санкції проти дюжини американських державних діячів. У США лише посміялися з цього.
Відповідна заява прессекретаря Білого дому Джен Псакі доступна у Twitter.
Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram
Псакі довелося із серйозним виразом обличчя обговорювати санкції рф щодо президента США, які зокрема забороняють Джо Байдену перетинати кордон росії. Джен зазначила, що жоден з американських чиновників, проти яких рф ввела обмеження, не планує подорожувати росією, а також не має там банківських рахунків.
"Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібен доступ", — сказала Псакі у відповідь на запитання журналіста.
Нагадаємо, 15 березня росія ввела санкції проти 13 державних діячів США за "русофобський курс". У мережі лише висміяли дані обмеження, які були відповіддю на безпрецедентні санкції США щодо рф. До речі, в Кремлі заявили, що поповнюватимуть санкційні списки "русофобами" надалі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-