У США не бачать ознак того, що путін готовий припинити війну

На думку Блінкена, росія не має наміру припиняти насильство.

У США не бачать жодних ознак готовності путіна зупинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.

Про це заявив 17 березня на брифінгу у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен.

"На сьогодні, я повинен сказати, з одного боку ми вітаємо Україну за те, що вона залишається за столом переговорів незважаючи на бомбардування щохвилини. Але водночас я не побачив жодних значних зусиль з боку росії, щоб дипломатичним шляхом припинити цю війну, яку вона веде", — сказав Блінкен.

Чому росії не виграти війну проти України?

Він додав, що США зосереджені на діях, а не на словах. А те, що росія робить майже щохвилини, повністю контрастує з будь-якими серйозними дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення війни.

За словами Блінкена, Сполучені Штати також цінують зусилля інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини та інших.

"Я не бачу зараз ознак того, що путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви вчора, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку", — наголосив він.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден розповів про військову допомогу США для України, а також назвав владимира путіна кривавим диктатором та чистим головорізом.

Глава Білого Дому заявив, що США передають Україні 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів боєприпасів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США, показавши конгресменам страшні кадри наслідків російських бомбардувань.

У свою чергу Туреччина оголосила, що готова провести зустріч кривавого диктатора володимира путіна та президента України Володимира Зеленського.