Рус

У США не бачать ознак того, що путін готовий припинити війну

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
366
Ентоні Блінкен Новина оновлена 18 березня 2022, 06:47
Ентоні Блінкен

На думку Блінкена, росія не має наміру припиняти насильство.

У США не бачать жодних ознак готовності путіна зупинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.

Про це заявив 17 березня на брифінгу у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен.

"На сьогодні, я повинен сказати, з одного боку ми вітаємо Україну за те, що вона залишається за столом переговорів незважаючи на бомбардування щохвилини. Але водночас я не побачив жодних значних зусиль з боку росії, щоб дипломатичним шляхом припинити цю війну, яку вона веде", — сказав Блінкен.

Чому росії не виграти війну проти України?

Він додав, що США зосереджені на діях, а не на словах. А те, що росія робить майже щохвилини, повністю контрастує з будь-якими серйозними дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення війни.

За словами Блінкена, Сполучені Штати також цінують зусилля інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини та інших.

"Я не бачу зараз ознак того, що путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви вчора, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку", — наголосив він.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден розповів про військову допомогу США для України, а також назвав владимира путіна кривавим диктатором та чистим головорізом.

Глава Білого Дому заявив, що США передають Україні 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів боєприпасів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США, показавши конгресменам страшні кадри наслідків російських бомбардувань.

У свою чергу Туреччина оголосила, що готова провести зустріч кривавого диктатора володимира путіна та президента України Володимира Зеленського.

Теги:
#США #Росія #Ентоні Блінкен
У Львові вибухи
Львів
Ранок у Львові розпочався з вибухів: перші деталі та фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Львові вибухи
Ранок у Львові розпочався з вибухів: перші деталі та фото
Дата публікації
Категорія
Українські захисники та захисниці продовжують відстоювати свою землю
Українці завдали нищівного удару відразу по двох полках російських окупантів — Генштаб ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Українські захисники не дають загарбникам реалізувати їхні криваві плани
Українці успішно б’ють окупантів: свіжі карти боїв в Україні на 18 березня
Дата публікації
Категорія
Співпраця Ізраїлю та країни-агресора триває
Поки весь світ відвернувся від росії, Ізраїль доплачуватиме авіакомпаніям, щоб ті літали в рф
Дата публікації
Категорія
Окупанти нещадно бомблять мирні українські міста
Війна - день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує