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США ведуть переговори щодо постачання потужних комплексів ППО Україні: деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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С-300 Новина оновлена 22 березня 2022, 01:21
С-300

У Пентагоні підтвердили, що ведуть переговори щодо постачання систем протиповітряної оборони в Україну

США проводять із союзниками постійні консультації щодо постачання в Україну комплексів ППО великої дальності.

Про це заявив представник оборонного відомства США Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні.

За його словами, переговори стосуються систем протиповітряної оборони та іншої оборонної зброї, яку українські захисники зможуть використовувати без додаткового навчання.

"Це активні консультації", — зазначив Кірбі.

Видання нагадує, що напередодні глава Пентагону Ллойд Остін відвідав Болгарію та Словаччину минулого тижня, тому там не виключили, що може йтися про комплекси С-300, постачання яких раніше обговорювалися зі Словаччиною.

Водночас сама Словаччина погодилася віддати свої комплекси С-300 українцям, але лише в тому разі, якщо натомість отримає комплекси Patriot від Нідерландів та Німеччини. Таке бажання для цієї країни є цілком природним, оскільки інших комплексів ППО подібного класу на озброєнні Словаччини немає.

Як повідомлялося раніше, США виділили 200 мільйонів доларів на зброю для потреб України, яка протистоїть вторгненню Росії.

Теги:
#Україна #США #Росія #ППО
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