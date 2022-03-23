США незабаром запровадять чергову порцію санкцій проти росії: ЗМІ дізналися подробиці

Під нові санкції США потрапить 400 росіян

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо більшості членів Державної думи росії в рамках посилення заходів проти Москви через її вторгнення в Україну.

Про це в ніч на середу, 23 березня, пише The Wall Street Journal із посиланням на слова офіційних осіб США та внутрішні документи, переглянуті виданням.

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"За словами офіційних осіб США, санкції будуть оголошені в координації з Європейським союзом та членами Великої сімки промислово розвинених країн", — йдеться у замітці.

WSJ зазначає, що санкції досі не змогли переконати російського диктатора володимира путіна зупинити вторгнення росії в Україну, і неможливо визначити, який вплив ці дії вплинуть на російських депутатів.

"Майбутній пакет санкцій, який буде спрямований проти 400 осіб, у тому числі 328 законодавців та представників російської еліти, набирає чинності на четвертому тижні вторгнення росії в Україну", — пише видання.

У Державну думу росії входить 450 депутатів. ГД — це нижня палата російського парламенту, до нього також входить верхня палата — Рада федерації.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував нові санкції країн Заходу проти росії за її вторгнення до України.