У Штатах розробляють план прискореного переселення українців до США: кого це торкнеться

План можуть подати вже цього тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена може вже цього тижня представити план прискореного переселення до США "вразливих категорій" українців, які змушені тікати від війни, розв’язаної росією.

Це пише NBC з посиланням на джерела, які знайомі із питанням.

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На швидкий розгляд заявок можуть претендувати активісти, журналісти, представники ЛГБТК-спільноти.

План також передбачає прискорення процедури возз’єднання українців із родичами, які проживають у США.

За даними джерела, поки не ясно, в якому форматі буде реалізований план.

За словами прес-секретаря президента США Джен Псакі, зараз у Білому домі продовжуються внутрішні обговорення того, що ще можна зробити для прийому біженців.

"Ми закликаємо не ввозити біженців так, як ввозили афганців. Вони повинні приймати українців так, як приймали косоварів з Македонії у 1999 році – завершуючи розгляд питання про статус біженця вже після прибуття до США, щоб забезпечити всі заходи захисту, на які вони мають право як біженці", — пояснив глава єврейсько-американської гуманітарної організації HIAS Марк Хетфілд.

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Зазначимо, за даними ООН, майже через місяць збройного протистояння проти російської агресії в Україні загинуло 902 мирні жителі.

Свої будинки залишили понад 10 мільйонів мешканців України. Приблизно 6,5 млн. з них стали внутрішньо переміщеними особами, інші переїхали до сусідніх країн.