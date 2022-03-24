Байден загадково висловився щодо переговорів України та росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 876
У четвер, 24 березня, на 29-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент США Джо Байден у Брюсселі (Бельгія) на саміті НАТО після завершення переговорів висловився щодо ситуації в Україні.
Байден зазначив, що не вважає, що Україні доведеться відмовлятися від частини територій заради врегулювання конфлікту.
"США дадуть відповідь, якщо рф застосує хімзброю в Україні", — заявив Байден.
Новина доповнюється…
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-