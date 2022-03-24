Байден загадково висловився щодо переговорів України та росії

У четвер, 24 березня, на 29-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент США Джо Байден у Брюсселі (Бельгія) на саміті НАТО після завершення переговорів висловився щодо ситуації в Україні.

Байден зазначив, що не вважає, що Україні доведеться відмовлятися від частини територій заради врегулювання конфлікту.

"США дадуть відповідь, якщо рф застосує хімзброю в Україні", — заявив Байден.

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