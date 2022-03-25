Байден похвалився найважчими у світі санкціями проти росії
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Президент США пообіцяв нові "каральні" санкції проти країни-агресора
Президент США Джозеф Байден заявив, що проти росії будуть введені нові важкі санкції за вторгнення в Україну.
Про це політик заявив у п’ятницю, 25 березня, під час візиту до польського міста Жешув.
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"Я думаю, для багатьох було сюрпризом, як ми виступили разом. Це найважчі у світовій історії каральні санкції. І за ними будуть нові", — сказав Байден.
Раніше Байден відкрито назвав путіна кривавим диктатором та чистим головорізом.
Недавно Байден заявив, що США вводять нові санкції проти рф, що розв’язала війну в Україні. Зокрема йдеться про заборону імпорту алкоголю, діамантів та морепродуктів з росії. Додамо, що список антиросійських санкцій, які ЄС та США вводять на тлі війни росії проти України, постійно поповнюється. Варто зазначити, що у Білому домі не виключають того, що росія може напасти на НАТО.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що США виділили нашій країні озброєння для захисту неба. Мова йде про 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів боєприпасів.
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