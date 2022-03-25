Байден у Польщі знову чітко сказав, хто такий путін (відео)

Президент США у Польщі знову назвав путіна "військовим злочинцем"

Президент США Джо Байден, який раніше порадував анонсом нових санкцій проти росії, знову назвав путіна справжнім військовим злочинцем.

Про це глава Білого дому заявив на зустрічі у польському Жешуві.

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"Найважливіше для нас — це з самого початку зберігати єдність наших демократій у неприйнятті і продовжувати зусилля для припинення руйнувань, що походять від рук людини, яку, кажучи відверто, я вважаю військовим злочинцем. І я думаю, це також відповідатиме юридичному визначенню цього", — виголосив Байден.

Раніше Байден пообіцяв не залишати Україну без зброї, яка потрібна для відбивання російської агресії. У середині березня президент США оголосив про новий санкційний удар по росії. Нагадаємо, список антиросійських санкцій, які ЄС та США вводять на тлі війни рф проти України, постійно поповнюється.

Раніше повідомлялося, що проти росії виступають багато світових компаній. Так, росіян позбавили можливості використовувати платіжні системи Visa та Mastercard.