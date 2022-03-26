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Байден в "історичній промові" зробив невеселий прогноз щодо війни з росією

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Джозеф Байден Новина оновлена 26 березня 2022, 20:37
Джозеф Байден

Президент США виступив із промовою про війну в Україні під час візиту до Польщі

У суботу, 26 березня, на 31-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден виступив у Варшаві з промовою з приводу війни в Україні за підсумками візиту до Польщі, під час якого він зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою, міністрами закордонних справ та оборони України та українськими біженцями.

Раніше, коли анонсувалась промова у Варшаві, повідомлялося, що вона буде історичною. Звернення Байдена можна переглянути на YouTube.

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У своїй промові президент США закликав готуватися до тривалої боротьби, маючи на увазі війну в Україні.

"Ми повинні зрозуміти, що ця війна не буде виграна за пару днів або пару місяців, потрібно приготуватися до тривалої боротьби", — сказав Байден.

Політик висловився про підтримку українців і запевнив, що й надалі допомагатиме своїм партнерам у боротьбі за свободу. Також Байден зазначив, що сьогодні відбувається випробування всіх часів.

"Сьогодні росія придушила у себе демократію, вони намагаються зробити це і в інших місцях. Вони фальшиво говорять про етнічну солідарність, путін сказав, що хоче денацифікувати Україну — це цинічна брехня. Він хоче скинути Зеленського, який єврей, якого законно обрано, чий дід боровся з нацистською Німеччиною", — сказав президент США.

Крім того, Байден заявив, що НАТО ніколи не загрожувала росії, проте альянс має намір захищати свої кордони, адже Захід — це "єдине ціле": "Навіть не думайте наступити війною хоча б на одну країну НАТО".

Додамо, що напередодні зустрічі з українською делегацією Байден зробив переполох своїм зверненням, де нібито натякнув на можливе введення військ НАТО на територію України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден похвалився найважчими у світі санкціями проти росії. Американський президент заявив, що США вводять нові санкції проти росії, яка розв’язала війну в Україні.

Варто зазначити, що у Білому домі не виключають того, що росія може напасти на НАТО.

Теги:
#Україна #Варшава #Польща #Війна #Джо Байден
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