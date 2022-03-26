Байден в "історичній промові" зробив невеселий прогноз щодо війни з росією

Президент США виступив із промовою про війну в Україні під час візиту до Польщі

У суботу, 26 березня, на 31-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден виступив у Варшаві з промовою з приводу війни в Україні за підсумками візиту до Польщі, під час якого він зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою, міністрами закордонних справ та оборони України та українськими біженцями.

Раніше, коли анонсувалась промова у Варшаві, повідомлялося, що вона буде історичною. Звернення Байдена можна переглянути на YouTube.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

У своїй промові президент США закликав готуватися до тривалої боротьби, маючи на увазі війну в Україні.

"Ми повинні зрозуміти, що ця війна не буде виграна за пару днів або пару місяців, потрібно приготуватися до тривалої боротьби", — сказав Байден.

Політик висловився про підтримку українців і запевнив, що й надалі допомагатиме своїм партнерам у боротьбі за свободу. Також Байден зазначив, що сьогодні відбувається випробування всіх часів.

"Сьогодні росія придушила у себе демократію, вони намагаються зробити це і в інших місцях. Вони фальшиво говорять про етнічну солідарність, путін сказав, що хоче денацифікувати Україну — це цинічна брехня. Він хоче скинути Зеленського, який єврей, якого законно обрано, чий дід боровся з нацистською Німеччиною", — сказав президент США.

Читайте також: Категорія Україна Байден знайшов нове міцне слово для путіна Лідер вільного світу знову знайшов міцне слівце для кривавого диктатора.

Крім того, Байден заявив, що НАТО ніколи не загрожувала росії, проте альянс має намір захищати свої кордони, адже Захід — це "єдине ціле": "Навіть не думайте наступити війною хоча б на одну країну НАТО".

Додамо, що напередодні зустрічі з українською делегацією Байден зробив переполох своїм зверненням, де нібито натякнув на можливе введення військ НАТО на територію України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден похвалився найважчими у світі санкціями проти росії. Американський президент заявив, що США вводять нові санкції проти росії, яка розв’язала війну в Україні.

Варто зазначити, що у Білому домі не виключають того, що росія може напасти на НАТО.