В США вирішили прискорити виробництво ракет для України: подробиці

Америка та інші члени НАТО вже відправили до України близько 17 тисяч протитанкових ракет та 2 тисячі "зеніток"

У Міністерстві оборони США заявили, що планують прискорити виробництво зенітних ракет "Stinger" та протитанкових ракет Javelin, аби поповнити українські запаси.

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Відповідна інформація була оприлюднена виданням CNN, яке посилається на джерела з оборонного відомства.

Як відомо, Україна нещодавно надала список із переліком побажань у військовій допомозі, в якому попросила у США про щоденне отримання 500 протитанкових ракет "Javelin" та 500 зенітних ракет "Stinger".

Загалом включно по 7 березня 2022 року, Америка спільно з іншими членами Альянсу встигли відправити до України вже близько 17 тисяч протитанкових ракет та дві тисячі зенітних ракет. Після цього Україною було отримано чергові партії допомоги у вигляді бойового озброєння, проте остаточна їх кількість наразі не розголошується.

Також варто нагадати, що 16 березня США повідомили передачу українській державі, яка потерпає від військової агресії росії, пакету грошової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Окрім цього у пакет входили й 800 додаткових "Стінгерів" та 2 тисячі "Джавелінів".

Видання також зазначає що виробнича лінія "Stinger" була перезапущена для виконання замовлення на продаж за кордоном. Розглядаються варіанти збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва.

"Маємо можливість задовольнити зростаючий попит у найближчому майбутньому", — заявили у компанії-виробника "Джавелінів".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше Україна попросила у США набагато більше "Джавелінів", оновивши свій список бажаної додаткової військової допомоги від уряду Америки.