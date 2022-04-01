У Пентагоні зрозуміли одну з головних проблем армії росії

Про пригнічений бойовий дух російських солдатів вже складають анекдоти

У Пентагоні спростовують відведення російської армії з околиць міста Києва, адже за останню добу жодних масових рухів там помічено не було. Що стосується передислокації військ противника, то це більше схоже на усвідомлення керівного складу, що їхня спроба взяти столицю зазнала поразки, а бойовий дух солдатів перебуває на вкрай низькому рівні. Попри це іноземні експерти переконані, що Київ, як і раніше перебуває у небезпеці.

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Вказану інформацію оприлюднив один з високопоставлених представників Пентагону, коментуючи відведення збройних сил росії північ і схід від української столиці, — пише портал Golos Ameriki.

За його словами, бойовий дух російських солдатів наразі перебуває на вкрай низькому рівні:

"Ми, як і раніше, спостерігаємо проблеми згуртованості підрозділів, проблеми з командуванням та управлінням та проблеми з грамотним керівництвом", — повідомив американський військовий представник.

У Пентагоні також додають, що вже навіть чули анекдоти щодо поганих показників російських солдатів на полі бою та про їх пригнічений стан, проте поки що це все на рівні чуток, і впевнено заявляти про те, що така ситуація наразі спостерігається в окремих частинах або це більш загальні тенденції, не можна.

Американський представник відзначає, що всі ці жарти є лише підтвердженням кількох основних проблем збройних сил рф:

"Це армія, в якій немає унтер-офіцерського корпусу, як на Заході, тому в ній немає ефективного командування невеликими підрозділами і ви не побачите навіть будь-якої ініціативи на низовому рівні…" — сказав військовий фахівець.

Раніше "телеграф" повідомляв, що попри те, що за підсумками чергового раунду переговорів росія декларувала відхід військ з київського та чернігівського напрямків, москва й надалі не збирається відмовлятися від спроб захопити столицю. Саме про це свідчать і дані розвідки Збройних сил України, які переконані, що російські війська частково відступили лише для того, аби "позализувати рани", провести ротацію і потім знову атакувати Київ.