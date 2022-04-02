США через росію скасували випробування нової ракети: подробиці

Повністю від навчань не відмовилися

Сполучені Штати Америки тимчасово відклали запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III через агресивну позицію росії щодо Заходу під час війни з Україною. Зазначимо, що такий снаряд має ядерний заряд, і, ймовірно, у Вашингтоні не хочуть провокувати путіна щодо ядерної війни ще більше.

Такі новини повідомляє агентство Reuters, передає "Телеграф".

Чому росії не виграти війну із Україною?

Це вже не перше перенесення випробувань Minuteman III у 2021 році. Спочатку запуск ракети був запланований на 2 березня, проте пізніше було ухвалено рішення "зменшити ядерну напруженість у відносинах із росією".

При цьому військовослужбовці Штатів не збираються повністю відмовлятися від ідеї випробувань, лише переносять їх ближче до кінця року. Конкретної дати наразі не визначили.

На думку Джеффрі Льюїса, дослідника ракет із Центру досліджень у галузі нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна, такий "збій у графіку" не надто вплине на загальну схему покращення ядерної зброї на кшталт Minuteman III.

Пускове встановлення американських балістичних ракет

Зазначимо, що подібні американські ракети здатні подолати відстань 9660 км, розвиваючи швидкість до 24 тисяч км/год. Зберігаються вони у спеціальних підземних шахтах, які укріплені та керуються спеціальним пусковим розрахунком.

Нагадаємо, що росія не втомлюється нагадувати про те, що їхній кривавий диктатор має доступ до "червоної кнопки", що може погано закінчитися для жителів багатьох країн світу.

При цьому в кремлі почали запевняти західних колег, що не мають наміру використовувати ядерну зброю, намагаючись аргументувати це тим, ніби всі цілі в "спецоперації" на території України успішно виконані. Цікаво, що навіть за такого розкладу російські літаки з ядерними ракетами на борту не отримали наказ зупинитися, коли влетіли в повітряний простір Швеції.