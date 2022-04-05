США об’єднаються ще з двома країнами для створення нової зброї — Financial Times

Заява Байдена про розширення співпраці з Британією та Австралією в оборонній сфері може бути оприлюднена найближчим часом

Після того, як стало відомо про проведення успішних випробувань гіперзвукової ракети Сполученими штатами Америки, журналісти повідомляють про те, що Джо Байден незабаром виступить із заявою про створення зброї спільно з Великою Британією й Австралією. Як повідомляє "Телеграф", про це пише видання Financial Times.

Так, йдеться про співпрацю трьох країн – США, Великої Британії та Австралії – у сфері розробки гіперзвукової зброї. Спільні зусилля країни мають намір розширити тристоронній пакт про безпеку, щоб допомогти Вашингтону та його союзникам відреагувати на розширення збройних сил Китаю.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

За даними джерел видання, своє рішення Байден може оприлюднити вже найближчої доби. Повідомляється, що це буде угода американського лідера, прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона та прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона у рамках тристороннього оборонного пакту AUKUS між США, Австралією і Великобританією.

Головна мета такого об’єднання зусиль, як випливає зі статті, протидія підйому Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. КНР, до слова, провела сотні випробувань гіперзвукових ракет, які мають швидкість, що більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку. Тоді як американські військові такими результатами похвалитися не можуть, на їхньому рахунку менше дюжини подібних випробувань.

Зазначимо, що гіперзвукові ракети є проблемою для США, оскільки можуть маневрувати в польоті на дуже високих швидкостях. У той час як балістичні ракети прямують за заданою траєкторією, а це полегшує їхнє перехоплення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі відкритої війни росії в Україні Польща заявила про готовність розмістити на своїй території ядерне озброєння США. Проте там вважають, що ініціатива має виходити від американської сторони.