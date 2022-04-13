У Байдена готові дати Україні нове важливе озброєння: про що мова

США працюють над постачанням артилерії Україні, вивчають інші запити

Сполучені Штати Америки заявили, що наразі співпрацюють із союзниками задля того, щоб найближчим часом надати Україні артилерію. Окрім цього, у Пентагоні розглядають ймовірність виділення ще одного пакету допомоги у вигляді нової бойової техніки, а також захисного спорядження.

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Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі у коментарі "The Washington Post", в планах росії спроба оточити та ліквідувати українських військових у східній частині держави, а також й надалі бомбити Україну ракетами, аби максимально послабити її.

"Ми також очікуємо, що цей етап конфлікту може затягнутися надовго. І у нас не має бути ілюзій, що Росія скорегує свою жорстоку тактику", – повідомила Псакі, додавши, що саме через це США не зупинятиме поставки пакетів допомоги для країни, яка страждає від військової агресії.

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Також речниця Білого дому додала, що США виділили Україні 1,7 мільярда доларів, а також працюють над тим, щоб надати українцям артилерійські системи, які кількома днями раніше обговорювалися під час перемовин між урядами.

"Ми працюємо над тим, щоб надати їм артилерію із запасів США, а також полегшити перекидання від інших союзників та партнерів, як ми зробили з С-300 та надсиланням батарейної системи Patriot", — сказала американська представниця.

Західний портал також зазначає, що у Байдена готові різко розширити спектр озброєнь, які постачають до України. Пентагон також планує передати армійський позашляховик Humvee і ряд іншого складного обладнання.

Згідно з даними видання, новий пакет військової допомоги Києву на суму $750 млн попередньо містив гелікоптери Мі-17, гаубиці, безпілотники берегової оборони та захисні костюми для захисту разі хімічної, біологічної або ядерної атаки.

Наразі достеменно невідомо, чи все з вищевказаного переліку буде міститися у фінальному пакеті допомоги, адже у Мінобороні США заявили, що гелікоптери російського виробництва до списку не включатимуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сполучених Штатах Америки повідомили про плани щодо виділення для українських захисників ще одного пакету фінансової допомоги загальну суму в 750 мільйонів доларів.