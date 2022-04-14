Мінфін США висунув Китаю обережний ультиматум через Україну

Пекін має важелі впливу, які можуть змусити росію припинити війну.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Китай має активно допомогти Заходу припинити війну, яку росія розв’язала проти України.

Також Йеллен вважає, що у Китаю дуже вигідні економічні відносини із західними демократіями, тому має проявляти активнішу позицію.

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Про це пише Reuters.

За словами Єллен, Китай зіткнеться зі втратою свого положення у світі, а спроби допомогти росії обійти санкцій будуть мати для Пекіна серйозні економічні наслідки.

"На ставлення світу до Китаю та його готовність до подальшої економічної інтеграції цілком може вплинути його реакція на наш заклик до рішучих дій щодо росії", — зазначила Йеллен.

На думку міністра, Штатам необхідно старанно працювати з Китаєм, щоб уникнути формування біполярної глобальної фінансової системи, яка протиставляє ринкові демократії автократичним економікам.

"Які б не були геополітичні цілі та стратегії Китаю, ми не бачимо доброзичливого тлумачення російського вторгнення або його наслідків для міжнародного порядку", — сказала міністр.

Нагадаємо, раніше Китай офіційно заявив, що він усіма силами наближатиме повернення миру в Україну, однак робитиме це на власних умовах.