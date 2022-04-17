Рус

"Виграти за всяку ціну": правнучка Хрущова оцінила ризик ядерного удару росії по Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
370
Ядерна зброя рф Новина оновлена 17 квітня 2022, 07:32
Ядерна зброя рф

Тактична ядерна зброя менш потужна, ніж стратегічна, але не менш небезпечна

Правнучка радянського першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова Ніна Хрущова вважає, що російський президент володимир путін може піти на все, щоб оголосити про свою перемогу у війні проти України, навіть скориставшись ядерним озброєнням.

Жінка живе в США і є фахівцем із міжнародних відносин, зокрема — росією. Як зазначила вона у коментарі ВВС, росія може бути готова до застосування тактичної ядерної зброї як одного з варіантів.

Достовірні новини про війну в Україні — підпишись на Telegram

Хрущова вважає, що путін хоче виграти війну: "планує виграти за всяку ціну". Нагадаємо, ризик застосування росією ядерної зброї активно обговорюється останнім часом — у ЦРУ США попередили, що хоч конкретних розробок планів ще не зазначено, відкидати такий ризик не варто.

Український президент Володимир Зеленський також закликав оцінювати загрозу від росії у сфері застосування ядерної та хімічної зброї.

При цьому, як писав "Телеграф", у МВС вважають малоймовірним застосування росією ядерного озброєння, адже це призведе до втрати нею останніх союзників на міжнародній арені.

Довідка. Тактична ядерна зброя менш потужна, ніж стратегічна. До нього відносяться не лише авіабомби та ракети, а й артилерійські снаряди та міни з ядерним зарядом. Потужність вибуху зазвичай не перевищує кількох кілотонн.

Теги:
#Ядерну зброю #Ніна Хрущова #Ядерне озброєння
Техніка окупантів горить на Херсонщині
Україна
Армія росії може атакувати за трьома напрямками: що відбувається на фронті в картах
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Техніка окупантів горить на Херсонщині
Армія росії може атакувати за трьома напрямками: що відбувається на фронті в картах
Дата публікації
Категорія
Військова ніколи не просила чужої жалості
"Ми не мученики, ми борці": у Маріуполі загинула жінка-медик, яка просила деблокувати місто (відео)
Дата публікації
Категорія
Канцлер Австрії Карл Нехаммер і президент росії володимир путін
Канцлер Австрії про розмову з путіним: Вірить, що виграє війну
Дата публікації
Категорія
Світу загрожує продовольча криза
Світу загрожує катастрофа та голод: в ООН закликають міжнародну спільноту зняти російську блокаду з портів України
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 53 дні
Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду