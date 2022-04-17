"Виграти за всяку ціну": правнучка Хрущова оцінила ризик ядерного удару росії по Україні

Тактична ядерна зброя менш потужна, ніж стратегічна, але не менш небезпечна

Правнучка радянського першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова Ніна Хрущова вважає, що російський президент володимир путін може піти на все, щоб оголосити про свою перемогу у війні проти України, навіть скориставшись ядерним озброєнням.

Жінка живе в США і є фахівцем із міжнародних відносин, зокрема — росією. Як зазначила вона у коментарі ВВС, росія може бути готова до застосування тактичної ядерної зброї як одного з варіантів.

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Хрущова вважає, що путін хоче виграти війну: "планує виграти за всяку ціну". Нагадаємо, ризик застосування росією ядерної зброї активно обговорюється останнім часом — у ЦРУ США попередили, що хоч конкретних розробок планів ще не зазначено, відкидати такий ризик не варто.

Український президент Володимир Зеленський також закликав оцінювати загрозу від росії у сфері застосування ядерної та хімічної зброї.

При цьому, як писав "Телеграф", у МВС вважають малоймовірним застосування росією ядерного озброєння, адже це призведе до втрати нею останніх союзників на міжнародній арені.

Довідка. Тактична ядерна зброя менш потужна, ніж стратегічна. До нього відносяться не лише авіабомби та ракети, а й артилерійські снаряди та міни з ядерним зарядом. Потужність вибуху зазвичай не перевищує кількох кілотонн.