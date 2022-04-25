Деякі чоловіки мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану: які документи потрібні

Деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану — які документи для цього потрібні

В Україні з 24 лютого офіційно оголошено воєнний стан через військову агресію росії, тож чоловікам призовного віку, від 18 до 60 років, забороняється залишати територію країни. Проте певні винятки уряд все ж передбачив.

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Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики деяким категоріям чоловіків призовного віку дозволено перетинати кордон під час воєнного стану.

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Документи, які є підставою для виїзду за кордон

В рамках чинного українського законодавства, право виїзд за межі України під час воєнного стану мають громадяни чоловічої статі, які мають на утриманні трьох або більше дітей (вік до 18 років).

Для того, щоб виїхати, на руках вони повинні мати такі документи:

свідоцтва про народження дітей (кожного неповнолітнього);

свідоцтво щодо реєстрації шлюбу з матір'ю (матерями) неповнолітніх. Також підходить і рішення суду щодо розірвання шлюбу, проте в цьому випадку до нього має додаватися й рішення представників органів опіки та піклування стосовно того, що діти проживають саме з чоловіком, а не з матір'ю;

документ, який посвідчує, що чоловік є батьком у багатодітній родині.

Окрім того, залишити Україну на момент дії воєнного стану можуть чоловіки, які самотужки виховують дитину (дітей), які не досягли 18-річного віку.

Для цього знадобляться нижчеперелічені документи:

свідоцтво про народження;

свідоцтво щодо смерті матері неповнолітнього або рішення суду щодо позбавлення матері батьківських прав. Також передбачено виїзд із документом, який посвідчує, що матір дитини (до 18 років) визнана безвісти відсутньою та судове рішення щодо визначення місця проживання неповнолітньої особи з батьком.

Виїзд за кордон дозволяється також чоловікам, які є опікунами, прийомними батькам, піклувальниками, батьками-вихователями, на утриманні яких знаходиться неповнолітня дитина-сирота.

В такому випадку чоловік призовного віку повинен мати при собі:

свідоцтво про народження неповнолітньої особи;

документ від органу опіки або обласної адміністрації, який погоджує виїзд чоловіка до країни, де перебуватиме дитина;

інші документи, в залежності від того, чи чоловік є опікуном, вихователем або прийомним батьком.

Громадяни України, на утриманні якого перебуває повнолітня дитина (від 18 років) з інвалідністю або тяжко хвора, також можуть виїжджати з країни за наявності таких документів:

свідоцтво про народження;

документ, який підтверджує хворобу або інвалідність дитини.

Які ще категорії чоловіків мають право на виїзд з країни

Чоловіки призовного віку з інвалідністю мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо мають такі документи:

-довідку від медико-соціальної експертної комісії (форма No 157-1/о);

-пенсійне посвідчення або довідку щодо отримання пільгових виплат які підтверджують інвалідність особи.

Окрім того, право на перетин кордону передбачено урядом для чоловіків, які на систематичній основі доглядають за хворою дитиною, дружиною, батьками, батьками дружини. При собі в обов'язковому порядку необхідно мати висновок лікарської комісії.

Також виїзд дозволено:

чоловікам, які мають дружину/батьків, або батьків офіційної дружини, що відносяться до числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікунам осіб з інвалідністю, недієздатність яки визнана в судовому порядку;

чоловікам, які мають доглядати за особами з інвалідністю I-II групи чи особами, які потребують постійного догляду. Висновок лікарської комісії тут також обов'язковий;

працівникам окремих закладів, зокрема, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інших, котрі здійснюють догляд за ними.

Детальніше про документи, які потрібні для виїзду за кордон чоловіку призовного віку під час воєнного стану можна знайти на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

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