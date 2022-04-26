Трамп пройшовся по путіну через ядерний шантаж

Експрезидент США радить не боятися загроз росії

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтон має жорстко відповісти на погрози росії щодо застосування ядерної зброї.

Про це він розповів в інтерв’ю Reuters.

За його словами, кривавий диктатор володимир путін щодня говорить про зброю масової поразки, оскільки відчуває, що у світі бояться ядерної війни і це лише підштовхує главу кремля робити більше таких заяв.

"Але це не працює, це просто не працює. Але він використовує це слово щодня", — сказав Трамп.

За його словами, чинний президент США Джо Байден повинен нагадати, що його країна сильніша за росію, має кращу зброю і найпотужніший підводний флот.

Трамп припустив, що якби він був президентом, то вже б вимагав від росії ніколи більше не вживати у своїх заявах слова "ядерна зброя", а в іншому випадку пригрозив би їй проблемами.

Як повідомлялося раніше, 25 квітня під час виступу в ефірі одного з російських каналів глава МЗС росії сергій лавров заявив, що існує "серйозна і реальна" загроза початку ядерної війни, а тому її ризики недооцінювати не варто. У відповідь на це глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що такі заяви росії звучать через те, що в кремлі відчувають, що вторгнення до нашої країни завершиться поразкою Москви.

Своєю чергою колишній глава МВС Арсен Аваков висловив думку, що росія не застосовуватиме ядерну зброю проти нашої країни, оскільки це "зніме всі обмеження" з країн Заходу.