У США вслід за Британією висловилися про повернення Україною всіх своїх територій

Представник американського військового командування генерал армії США Марк Міллі заявив про цілісність українських територій

Після заяви міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса про повернення Україною Криму та Донбасу, які зараз перебувають у російській окупації, у США заявили, що Україна має контролювати усі свої території.

На цьому наголосив голова Об’єднаного комітету начальників США генерал Марк Міллі, передає український журналіст Олег Базар.

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За словами Міллі, консолідована політика Вашингтона та союзників полягає в тому, що Україна має бути вільною та контролювати всю свою територію.

"Я думаю, що це буде пов’язане з ослабленням росії", — додав він.

Нагадаємо, що раніше у США визначили довгострокову мету допомоги Україні у війні проти росії — перемогти країну-агресора, щоб вона більше не пішла на подібну агресивну атаку в подальшому. Підтвердження цього журналісти побачили в словах міністра оборони США Ллойда Остіна після візиту до Києва. Також, посилаючись на джерело у раді Нацбезпеки США, повідомляється, що вторгнення росії в Україну хочуть зробити стратегічним провалом.