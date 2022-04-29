Тіло так і не знайшли: на війні за Україну загинув 22-річний морпіх із США

Колишній морський піхотинець армії США воював разом із українськими солдатами.

Громадянин США Віллі Джозеф Кансел загинув в Україні, борючись із російськими окупантами.

Про це повідомили CNN члени його родини.

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Після того, як почалася війна в Україні, 22-річний чоловік звернувся до приватної військової рекрутингової компанії, яка набирала добровольців. Колишній морський піхотинець США покинув свою роботу офіцером виправних органів у Теннессі та вирушив до України. Кансел вилетів до Польщі 12 березня і перетнув кордон України десь між 12 та 13 березня.

"Він хотів поїхати, бо вірив у те, за що бореться Україна, і хотів бути частиною цього. Хотів стримати це зло там, щоб воно не прийшло сюди, і щоб, можливо, нашим американським солдатам не довелося втручатися в це", — сказала мати загиблого.

Також мати загиблого розповіла, що тіло сина на полі бою не знайшли, але вона хотіла б його повернути та поховати.

Зять Канселя повідомив, що в нього залишилася 7-місячна дитина та дружина. Кансел жив у Теннессі до того, як поїхав до України, і родом із округу Оріндж, штат Нью-Йорк.

"Він усім серцем вірив, що цього не мало статися, і хотів допомогти людям в Україні", — сказав зять у телефонному інтерв’ю.

Представник Держдепартаменту підтвердив, що в уряді знають про цю ситуацію та уважно стежать за нею.

"З міркувань конфіденційності у нас немає подальших коментарів. Ми ще раз наголошуємо, що громадяни США не повинні їздити в Україну через активний збройний конфлікт і повинні негайно виїхати, використовуючи будь-які комерційні чи інші приватні наземні транспортні засоби", — заявив неназваний чиновник Держдепу.

Наголосимо, що це не перший випадок, коли в Україні від рук окупантів гинуть іноземці.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області 13 березня розстріляли 51-річного кореспондента New York Times громадянина США Брента Ренауда.