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Нуланд пояснила, у чому проблема з передачею Україні знаменитих ЗРК Patriot

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
2027
Вікторія Нуланд Новина оновлена 29 квітня 2022, 15:29
Вікторія Нуланд

Заступниця держсекретаря США розповіла, чому постачання зенітно-ракетних комплексів зараз не має сенсу

Щоб натренуватися на зенітно-ракетних комплексах Patriot, потрібно пів року, а це не найефективніше для війни, яка має виграти зараз.

Про це сказала заступниця держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв’ю "РБК-Україна".

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"Набагато краще допомогти відремонтувати протиповітряну оборону, яка у вас (українців — ред.) вже є, і отримати більше засобів протиповітряної оборони, які українські військові вже вміють використати", — зазначила Нуланд.

Заступниця держсекретаря США також розповіла, що вони починають тренувати українців, які можуть дістатися Німеччини – поляки роблять те саме, і деякі з балтійських країн, і Великої Британії – на нових системах озброєння, натовського стандарту.

"Тепер ми можемо навчати українців на гаубицях натовських стандартів, що можна зробити за лічені дні. Тож у цьому контексті це ефективніше", — наголосила Нуланд.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot

ЗРК Patriot – це засіб ППО, який виготовляє компанія Raytheon у США. Основне призначення — перехоплення тактичних балістичних та крилатих ракет. Радіус ураження балістичної цілі – до 15 км на максимальній висоті до 20 км. Імовірність ураження літака становить – 0,8-0,9, тактичної ракети – 0,6-0,8.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot
Зенітно-ракетний комплекс Patriot

Нагадаємо, що США проголосували за ленд-ліз для України – цей документ значно спростить процедуру постачання зброї для українських захисників. Крім того, американський президент Джо Байден заявив про новий пакет допомоги Україні на фантастичну суму та пообіцяв погані новини росіянам.

Теги:
#Україна #США #Війна #Озброєння #Вікторія Нуланд #Patriot
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