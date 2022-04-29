Нуланд пояснила, у чому проблема з передачею Україні знаменитих ЗРК Patriot

Заступниця держсекретаря США розповіла, чому постачання зенітно-ракетних комплексів зараз не має сенсу

Щоб натренуватися на зенітно-ракетних комплексах Patriot, потрібно пів року, а це не найефективніше для війни, яка має виграти зараз.

Про це сказала заступниця держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв’ю "РБК-Україна".

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"Набагато краще допомогти відремонтувати протиповітряну оборону, яка у вас (українців — ред.) вже є, і отримати більше засобів протиповітряної оборони, які українські військові вже вміють використати", — зазначила Нуланд.

Заступниця держсекретаря США також розповіла, що вони починають тренувати українців, які можуть дістатися Німеччини – поляки роблять те саме, і деякі з балтійських країн, і Великої Британії – на нових системах озброєння, натовського стандарту.

"Тепер ми можемо навчати українців на гаубицях натовських стандартів, що можна зробити за лічені дні. Тож у цьому контексті це ефективніше", — наголосила Нуланд.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot

ЗРК Patriot – це засіб ППО, який виготовляє компанія Raytheon у США. Основне призначення — перехоплення тактичних балістичних та крилатих ракет. Радіус ураження балістичної цілі – до 15 км на максимальній висоті до 20 км. Імовірність ураження літака становить – 0,8-0,9, тактичної ракети – 0,6-0,8.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot

Нагадаємо, що США проголосували за ленд-ліз для України – цей документ значно спростить процедуру постачання зброї для українських захисників. Крім того, американський президент Джо Байден заявив про новий пакет допомоги Україні на фантастичну суму та пообіцяв погані новини росіянам.