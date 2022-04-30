У Пентагоні від душі проїхалися по путіну: посол росії "огризнувся"

Американські військові звинувачують російську армію у скоєнні воєнних злочинів під час вторгнення в Україну

Дії російського президента володимира путіна під час війни в Україні є "жорстокими" та "розбещеними". Про це під час чергового виступу перед представниками ЗМІ заявив прес-секретар міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

"Важко дивитися на деякі зображення та уявляти, що будь-який розсудливий, серйозний, зрілий лідер міг би так зробити. Тому я не можу говорити про його психологію, але я думаю, що ми всі можемо говорити про його розбещеність", — заявив представник Пентагону на брифінгу для преси.

За словами Кірбі, заяви російського керівництва щодо так званої "боротьби із нацизмом в Україні" не відповідають дійсності та зовсім не зіставляються з тими жахливими злочинами, які російські солдати вчиняють на українських землях.

"Важко співвіднести цю риторику з тим, що він насправді робить в Україні: безневинних людей убивають пострілами в потилицю, пов'язують їм руки за спиною, вбивають вагітних жінок, бомбардують лікарні. Я маю на увазі це просто безсовісно", — наголосив представник Міністерства оборони США.

Своєю чергою, у росії вже встигли відреагувати на заяву Джона Кірбі. Зокрема посол рф у Штатах відзначив, що речник Пентагону "втратив гідність американського офіцера, опустившись до майданних образ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував війну в Україні та назвав головну умову, завдяки якій вона може завершитись перемогою української держави.