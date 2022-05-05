Чи росіяни відмовилися від планів на Харків? У Пентагоні відповіли

У Пентагоні заявили, що агресор не відмовився від планів захопити Харків

росія дотепер не відмовляється від сподівань захопити український Харків, навіть попри те, що українські захисники відкинули окупаційні війська за десятки кілометрів від міста.

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Про це у четвер, 5 травня, під час чергового прес-брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, бійці Збройних сил України тримають надійну оборону, проте росіяни все ще хочуть захопити Харків.

"Але вони (росія — ред. редакцією) теж не залишили Харків у спокої. Якщо ви просто подивіться на карту, ви побачите, що це велике промислове місто, і воно знаходиться прямо на північно-західному краї того, що ми вважаємо територією Донбасу. Схоже, що у росіян все ще є плани на Харків, але поки вони не досягли успіху", — прокоментував ситуацію навколо першої столиці України Кірбі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що радник голови ОПУ Олексій Арестович повідомив, що росія готується до третього етапу наступу на Україну та дав прогноз, коли все ж окупаційна влада прийме рішення припинити напади на українські землі.