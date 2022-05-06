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У США сказали, чи достатньо у них зброї та боєприпасів для допомоги Україні

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Постачання зброї зі США в Україну Новина оновлена 06 травня 2022, 02:44
Постачання зброї зі США в Україну

Західне озброєння йде в Україну щодня, а його запаси "невичерпні"

На тлі прохання України до США про постачання нових видів озброєнь для відбиття російського вторгнення, а також чуток про нібито недостатню кількість запасів озброєнь вже в самих Штатах, в американському Держдепі зробили обнадійливу заяву.

Так прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США мають "невичерпні" можливості для постачання зброї в Україну.

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Більше того, додав американський дипломат, можливості США дозволяють також забезпечити підтримку та безпеку Швеції та Фінляндії на час перехідного процесу при їх вступі до НАТО.

Не менш оптимістично для України висловився представник Пентагону Джон Кірбі.

Він зазначив, що США не бачать жодних перешкод для постачання в Україну закордонного озброєння.

"Припаси, озброєння та матеріали продовжують поставлятися щодня, включаючи сьогоднішній. Ми не бачимо ознак того, що цей потік ускладнений", — сказав він.

Як повідомлялося, у Конгресі США 28 квітня було прийнято закон про ленд-ліз, що дозволить передавати або надавати в оренду Україні військове обладнання та техніку за спрощеною процедурою.

"Телеграф" раніше писав про те, як це працює і чи зможе вплинути на результат війни України проти росії.

Теги:
#Україна #США #Зброя #Запаси
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