У Пентагоні не підтвердили інформацію ЗМІ про історію з крейсером "Москва"

Існують чіткі обмеження на інформацію розвідки, яку США передають Києву

Американська розвідка не передавала українським військовослужбовцям інформацію з координатами російського крейсера "Москва", який згодом піддався атаці.

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Про це у п'ятницю, 6 травня, заявив офіційний представник пентагону Джон Кірбі, — пише видання "The New York Times".

"Українці мають власні розвідувальні можливості, що дозволяють відстежувати і брати на приціл російські кораблі, що вони і зробили в цьому випадку", — розповів речник.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що Сполучені Штати Америки нібито надали Україні певну інформацію, котра в подальшому дала українським військовим можливість атакувати російський крейсер "Москва".

Згідно з оприлюдненими відомостями, Київ отримав від американців конфіденційну розвідувальну інформацію щодо місця перебування російського крейсера.Окрім того, у повідомленні йшлося про те, що невідомо, чи Україна прийме рішення завдати удару по "Москві", мовляв, Білий дім до прийняття рішення щодо атаки ніякого відношення не має.

"Ми не надаємо розвіддані про місцезнаходження високопоставлених воєначальників на полі бою і не беремо участі у прийнятті рішень щодо вибору цілей ударів українських збройних сил", — підсумував Кірбі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні прийняли рішення не підіймати з дна затоплений російський крейсер "Москва", аби в подальшому він став туристичною родзинкою для дайверів.

Тим часом у росії підбили підсумки щодо кількості загиблих, в результаті пожежі, на підбитому кораблі рф. Оприлюднена цифра може здивувати.