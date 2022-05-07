Пентагон замовив для України велику партію дронів-камікадзе: подробиці

США купують для України сучасне високоточне озброєння

В рамках військової допомоги Україні Міністерство оборони США уклало з промисловістю контракт на суму 17,8 млн доларів на виробництво та відправлення Україні безпілотних авіаційних систем Switchblade, також відомих як дрони-камікадзе.

Про це повідомляє CNN із посиланням на брифінг представника Міноборони США у п’ятницю, 6 травня.

За словами заступника міністра оборони США із закупівель та підтримки доктора Вільяма ЛаПланте, ці безпілотники будуть закуплені у промисловості та доставлені в Україну в рамках фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, затвердженої у додатковому фінансуванні допомоги Україні, яке було ухвалено разом із великим законопроєктом про витрати у Конгресі США у середині березня.

ЛаПланте нагадав, що загальне фінансування у цьому законопроєкті становило 300 мільйонів доларів, і на даний момент Міністерство оборони виділило 136,8 мільйона доларів із цієї суми.

Він зазначив, що загалом на 136,8 мільйона доларів було придбано у промисловості та відправляється Україні "безпілотні авіаційні системи, Puma, передові системи високоточної зброї, пристрої зв’язку, бойове медичне обладнання та витратні матеріали, біноклі в рамках восьми різних контрактів".

Про те, скільки саме систем Switchblade замовив Пентагон для України, не повідомляється, проте згідно з даними з відкритих джерел, вартість одного такого барражуючого боєприпасу становить приблизно 6 000 доларів США.

Крім цього, у п’ятницю ввечері президент США Джо Байден анонсував черговий пакет військової допомоги для України.

"Сьогодні США продовжують надавати рішучу підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну. Я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання", — написав він у Твіттері.

Як повідомлялося, про те, що Сполучені Штати поставили в Україну кілька партій раніше анонсованих дронів-камікадзе марки Switchblade, у Пентагоні повідомляли ще в середині квітня.