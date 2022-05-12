США не передаватимуть Україні частину розвідданих: названі дві категорії

Інформація може загострити відносини Москви та Вашингтона

Після повідомлень про допомогу розвідданими США для ліквідації російських генералів в Україні, у США оновили політику надання нашій країні інформації.

Про це пише The Washington Post. У тексті наголошується, що США не перебувають у стані війни з росією і дані призначені для захисту України від вторгнення. Використання в інших цілях потенційно здатне призвести до конфлікту з росією.

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Американські фахівці розробили посібник з обміну відомостями, який має допомогти уникнути загострення. Обмеження торкнулися двох видів інформації:

не можна надавати дані, які можуть допомогти Україні ліквідувати найвище російське керівництво, включаючи високопоставлених офіцерів та міністрів. Серед них — глава російського Генштабу валерій герасимів і глава Міноборони росії сергій шойгу. Хоча заборона не поширюється на військових офіцерів на полі бою, в оборонному відомстві США журналістам розповіли, що в уряді США вирішили не розкривати Україну, де перебувають генерали рф.

друга заборона стосується цілей за межами України — заборонено передавати інформацію, яка допоможе атакувати. Правило потрібно, щоб Америка не стала стороною атак України на території росії. Через такі побоювання адміністрація США зупинила плани з надання винищувачів, поставлених Польщею.

Раніше "Телеграф" писав, що у США підписали ленд-ліз для України. Раніше обіцяні американським Міноборони гаубиці вже майже всі поставлені в Україну.