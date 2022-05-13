Глава Пентагону вперше після початку вторгнення рф в Україну поспілкувався з Шойгу
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Темою розмови була Україна
У п’ятницю, 13 травня, на 79-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну міністр оборони США Ллойд Остін поговорив зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.
Про це глава Пентагону повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Остін закликав росію негайно припинити вогонь в Україні, а також зберегти лінії зв’язку. Додамо, що Ллойд не спілкувався з главою міноборони рф з 18 лютого.
"Я сьогодні вперше з 18 лютого розмовляв з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Я закликав до негайного припинення вогню в Україні й наголосив на важливості збереження ліній зв’язку", — написав Остін.
У міністерстві оборони росії повідомили, що Шойгу й Остін обговорили "актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні". У росії зазначили, що розмова відбулася з ініціативи США.
Нагадаємо, минулого місяця Остін заявив, що Україна може перемогти росію за правильної підтримки. Крім того, глава Пентагону відреагував на брязкання росією ядерною зброєю.