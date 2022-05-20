Гаубиці, тягачі та радари: США виділяють зі своїх запасів військову допомогу Україні на $100 млн

США поставлять Україні артилерію та радари до них

США, крім схвалення масштабного пакету допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів, також виділяють чергову партію військової допомоги для України на $100 млн, яка включатиме великокаліберні американські гаубиці М777, радари та інше обладнання.

Про виділення цієї партії військової допомоги у четвер, 19 травня, повідомили президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен та представник Пентагону Джон Кірбі.

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"Сьогодні я повідомляю про нову партію допомоги у сфері безпеки. Це дозволить Україні отримати додаткову артилерію, радари та іншу допомогу", — йдеться у заяві Байдена, опублікованій Білим домом.

При цьому президент США пообіцяв, що Штати прагнутимуть "посилювати позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів".

Байден підкреслив, що США продовжуватимуть надавати допомогу у сфері безпеки, економіки, а також — гуманітарну та продовольчу допомогу Україні, всьому регіону та усьому світу.

Про надання 100-мільйонного пакету допомоги повідомляється і на сайті Держдепу.

"Відповідно до доручення президента я санкціоную нашу десяту передачу додаткових озброєнь та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів. Таким чином, загальна військова допомога США Україні у вигляді зброї та спорядження склала приблизно 3,9 мільярда доларів з того часу, як 24 лютого росія розпочала своє жорстоке і нічим не спровоковане повномасштабне вторгнення в Україну", — йдеться в оприлюдненій заяві Блінкена.

Докладнішу інформацію про те, що включає новий пакет допомоги Україні, надав представник Пентагону Джон Кірбі.

"У цьому пакеті буде 18 155-міліметрових гаубиць, 18 тактичних транспортних засобів для цих гаубиць... і три артилерійські розвідувальні радіолокаційні станції AN/TPQ-36", — заявив Кірбі на брифінгу.

Як повідомлялося, колишній радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в інтерв’ю "Телеграфу" висловив переконання, що у найближчі місяць-два ситуація на фронті зміниться ще кардинальніше, адже Україна отримає новітню зброю, здатну вчинити перелом у цій війні.