США ухвалили рішення, яке допоможе Україні у війні з росією

Американці хочуть більше знати про хід війни в Україні

У середу, 8 червня, на 105-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в США ухвалили рішення про необхідність розширення використання супутників приватних американських компаній для ведення розвідки в регіоні.

Рішення для ведення військово-космічної розвідки території, охопленої війною, ухвалив Комітет зі збройних сил Конгресу США, передає interfax.

Конгресмени прийняли відповідні поправки до оборонного бюджету США. Очікується, що за рахунок супутників приватних компаній, оснащених радарами із синтезованою апертурою (SAR), американці матимуть змогу отримувати актуальні знімки території України та дій російських військ у режимі реального часу високої якості. Конгресмени зазначили, що потім ці дані можуть надавати Києву та союзникам по НАТО.

Зазначимо, військово-космічна розвідка США має власне велике орбітальне угрупування, за допомогою якого вона отримує необхідні супутникові знімки. Проте, щоб передати дані офіційному Києву, потрібен час для розсекречення. У разі приватних компаній інформація може передаватися негайно.

Американська влада вже використовує супутники низки приватних компаній, включаючи Maxar Technologies, Planet та BlackSky. Планується, що контракти з Національним управлінням військово-космічної розвідки (NRO) підпишуть ще 5 компаній.

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Раніше повідомлялося, що американці організують зустріч Контактної групи з оборони України у Брюсселі — "Рамштайн-3".

Нагадаємо, президент США Джо Байден схвалив передачу Україні РСЗВ HIMARS.