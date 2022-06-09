Сенатор США закликає знайти способи поставити Україні винищувачі та ППО

Сенатор США Джекі Роузен закликала забезпечити Україну винищувачами та засобами ППО.

Сполучені Штати Америки мають знайти спосіб забезпечити Україну винищувачами, системами ППО та іншим необхідним озброєнням для протистояння у війні з Росією.

Про це у коментарі Guildhall заявила американський сенатор від штату Невада Джекі Роузен.

"Нещодавно я приєдналася до дев’яти своїх колег з Сенату в поїздці двопартійної делегації Конгресу США до Німеччини та Польщі, щоб продемонструвати єдність з Україною та нашими союзниками по НАТО, краще опрацювати реакцію США на російську агресію, дізнатися більше про те, як Конгрес може продовжувати підтримувати український народ і щоб зустрітися з українськими біженцями, на власні очі побачивши несамовиті гуманітарні наслідки невиправданої війни Володимира Путіна", — заявила американський сенатор.

"Моя поїздка (до Німеччини та Польщі – ред.) показала мені, що ми маємо зробити більше, щоб допомогти Україні захистити своє небо та захистити свій народ від подальшого насильства (…). Щодо летальної допомоги, нам необхідно знайти нові та креативні способи, щоб забезпечити Україну винищувачами, безпілотниками та засобами ППО, включаючи ракети "Стінгер". Ми також повинні продовжувати надавати протитанкові ракети Javelin та інше обладнання, щоб допомогти українському народу захиститися від цього насильницького вторгнення", — підсумувала Джекі Роузен.

Раніше у німецькому Бундестазі депутат від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер розкритикував обсяги військової допомоги Україні, заявивши, що необхідно збільшити постачання. За його словами, Німеччина постачає Україні недостатньо озброєнь, недостатньо амуніції та екіпіровки, і не проводить у достатній кількості програми навчань для ЗСУ. Німецький політик зазначив, що такі постачання озброєнь, екіпірування та надання тренувальних програм мають бути збільшені.