США дадуть Україні більше гаубиць: у Пентагоні розповіли, що входить до нового пакету допомоги

Україна отримає новий пакет допомоги на 1 мільярд доларів

У середу, 15 червня, президент США Джо Байден заявив, що його країна виділить для України ще один пакет військової допомоги, а пізніше глава Пентагону Ллойд Остін пояснив, що саме буде передано на потреби українських захисників, які протистоять російському вторгненню.

Під час брифінгу в оборонному відомстві США Остін підтвердив, що ЗСУ отримають ще більше гаубиць, а також системи берегової охорони.

Пакет виділеної допомоги оцінюється в 1 мільярд доларів, а до нього входитимуть:

18 одиниць гаубиць калібру 155 міліметрів та 36 тисяч снарядів до них;

18 автомобілів для транспортування цих гаубиць;

додаткові снаряди до систем РСЗВ HIMARS;

4 ремонтні автомобілі;

дів системи берегової охорони разом з ракетами Harpoon;

тисячі одиниць захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, включаючи прилади нічного бачення.

Також Німеччина пообіцяла надати три РСЗВ Mars, Словаччина – вертольоти Мі-17, а Польща та Нідерланди – артилерію.

Як повідомлялося раніше, 1 червня у США остаточно підтвердили, що передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, однак за умови, що вони не будуть застосовуватись для обстрілу російської території.

Втім, пізніше посол США в Україні Бріджіт Брінкс зазначила, що українська сторона визначатиме на яку відстань стрілятимуть ці системи.