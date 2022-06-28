Байден не впевнений, що Україна зможе повернути всі території: що дізналися ЗМІ

Для прориву у звільненні територій Україні потрібні зброя, боєприпаси та навчені військові

П’ята частина України окупована росією та західні партнери, з огляду на останні події, починають сумніватися у можливостях нашої країни повернути захоплені окупантом території. Мова не про Крим чи вкрай-східні частини Луганської та Донецької областей, а про окуповані за чотири місяці вторгнення регіони.

Про це пише CNN, зазначаючи, що у радників американського лідера Джо Байдена обговорюють, чи має Україна змінити підхід до розуміння перемоги над росією. Джерела телеканалу підкреслили, що такі розмови не означають плани США щодо тиску на Україну щодо територіальних поступок росії для закінчення війни.

На що сподіваються у США

У американських партнерів також є надія, що наприкінці 2022 року Україна проведе контрнаступ, який дозволить звільнити частину території. Залежить така можливість від постачання нашої країни зброєю, навчання користування найновішими зразками, і США це розуміють.

Песимістичні настрої у адміністрації Байдена захопили не всіх. CNN повідомляє, що в українські сили та ймовірність прориву вірять багато високопосадовців. Зокрема, радник із національної безпеки Джейк Салліван обговорює відвоювання території з головнокомандувачем оборони України.

У чому причина таких настроїв?

Українські війська зазнають втрат і змушені були відступити під тиском росії на Донбасі останнім часом. Нагадаємо, окупанти захопили Сєвєродонецьк і впритул підійшли до Лисичанська. Проблема є й у нестачі зброї та боєприпасів, включаючи радянські зразки.

Імовірність того, що Україна поверне всі свої території, особливо у 2022 році, мала — вважає одне із джерел. Щоб контрнаступ був масштабним, потрібно багато зброї, підготовки, а росія також може підтягнути нові сили.

Раніше "Телеграф" писав, що український президент Володимир Зеленський на саміті G7 висловив бажання закінчити війну в Україні до настання зими. При цьому вже навіть на заході не бачать перспектив переговорів із росією.