Байден їде домовлятися: знайдено ще одне джерело зброї для України

У США придумали, де можна взяти додаткову військову техніку для України

В адміністрації американського президента Джо Байдена побоюються, що через зростання втоми від війни росії проти України не вдасться довго підтримувати темпи виділення військової допомоги для українських захисників. Через це глава Білого дому спробує знайти додаткову бойову техніку у країнах Близького Сходу.

Як пише The New York Times, американські чиновники неодноразово закликали країни, у яких залишилися запаси виробленої в СРСР зброї передати її Україні, оскільки вона більш знайома ЗСУ, ніж західні зразки.

Саме цей пункт входитиме до порядку денного візиту Байдена до Близького Сходу, де він зустрінеться з лідерами арабських країн, які колись закуповували техніку в росії чи СРСР.

Також у Білому домі концентрують зусилля на тому, щоб схилити "країни, що вагаються" на кшталт Бразилії, Індії та Китаю підтримати зусилля США та Європи з ізоляції росії.

Зокрема дипломатичні зусилля будуть сфокусовані на роз’ясненні того, що саме москва не бажає закінчувати війну, тоді як Україна готова до переговорів доти, доки не йдеться про територіальні поступки.

Як повідомлялося раніше, США нещодавно схвалили виділення Україні додаткових РСЗВ HIMARS, які будуть передані в рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.